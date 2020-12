Πού θα κάτσει η μπίλια στο Έβερτον - Άρσεναλ; Στη bwin το ζεις με Build A Bet κι αμέτρητες επιλογές! |21+

Ο Πολ Τζορτζ περνάει εξαιρετικά δύσκολα αγωνιστικά στο Λος Άντζελες, αλλά δέθηκε εκεί με ένα εντυπωσιακό συμβόλαιο και τα δεδομένα είναι σχετικά απλά. Ο PG έχει περάσει πολλά στάδια στην καριέρα του, έχει πάρει κάποιες τολμηρές αποφάσεις, αλλά πλέον τα λόγια του με το παιχνίδι του έχουν απόσταση και αυτό τον έχει φέρει κάτω από τους προβολείς.

Από την αποθέωση, που εκείνος προκάλεσε, με μερικές εξαιρετικές σεζόν, στα μεγάλα λόγια για τους Κλίπερς, τις σκέψεις για ανταλλαγή, αλλά και ένα νέο συμβόλαιο, που μάλλον τον γέμισε με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες.

Η συνύπαρξη του με τον Λέοναρντ, που μάλιστα είχαν απαιτήσει οι δύο σταρ, δεν ήταν καλή, η σεζόν δεν ήταν πετυχημένη, η φετινή preseason συνεχίζεται από εκεί που μείναμε πέρυσι και η πίεση είναι μεγάλη.

Την σεζόν 2018-19, ο Τζορτζ βρέθηκε στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του, δείχνοντας πως έχει αφήσει για πάντα πίσω του τον σοκαριστικό τραυματισμό κατά τη διάρκεια ματς μεταξύ των παικτών της Team USA.

Ο PG13 είχε βγει μπροστά με την φανέλα των Θάντερ στη regular season και τελικά ήταν τρίτος στην ψηφοφορία για ΜVP πίσω από Αντετοκούνμπο και Χάρντεν. Τελείωσε τη σεζόν με 28 πόντους (39% τρίποντα), 8.4 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 2.2 κλεψίματα και career high και στις 4 κατηγορίες.

Πέρα από την επίθεση ο Τζορτζ πρόσφερε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Είναι ένας εκ των κορυφαίων two-way players της λίγκας, κάνοντας σπουδαία πράγματα σε άμυνα και επίθεση.

Ο Λέοναρντ για να πάει στους Κλίπερς, είχε πει στη διοίκηση πως θα καταφέρουν να τον κάνουν δικό τους, αν πάρουν μαζί και τον Πολ Τζορτζ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο να σε θέλει ο MVP των περσινών τελικών για να φτάσετε μαζί στο πρωτάθλημα. Ο Τζορτζ είναι εξαιρετικά ταλαντούχος έχει περάσει πολλά στην καριέρα του, αλλά λέει πολλά λόγια τα οποία δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την πραγματικότητα.

​

«Δεν μπορείς να αποκαλείς τον εαυτό σου Playoff P και να χάνεις συνέχεια. Εμένα δεν με έλεγαν Championship Chuck», είπε ο Μπάρκλεϊ το καλοκαίρι, αφού ο Τζορτζ ήταν τραγικός στα φετινά playoffs. Ο Τζορτζ παλιότερα έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Το έχει κάνει και γι' αυτό τον ξεχωρίζουν. Όμως η περασμένη σεζόν του δεν έμοιαζε σε τίποτα, με τις υπόλοιπες.

«Προφανώς δυσκολεύομαι, έχω δυσκολία στο σουτ μου, αλλά είναι αυτό που είναι. Δεν μας επηρέασε σήμερα, οπότε θα συνεχίσω να μην χάνομαι. Όταν χάνω κάποια σουτ πρέπει να συνεχίζω να είμαι επιθετικός. Δεν είναι δική μου δουλειά μόνο να σκοράρω. Πρέπει να παίζω. Προσπαθώ να κάνω τα πάντα. Περνάω μια δύσκολη περίοδο, αλλά είμαστε στο 2-1 και δεν έχω σουτάρει καλά. Δεν είμαι ο Τζέιμς Χάρντεν, δεν είναι σκοπός μου να σουτάρω και να σκοράρω. Μπορώ αλλά θα υπάρχουν βραδιές σαν και αυτές και δεν μπορώ να επιτρέψω να χαλάσουν το παιχνίδι μου. Προσπαθώ να είμαι επιθετικός, αλλά κάνω ότι μπορώ. Κάποιες βραδιές δεν θα μπουν τα σουτ, αλλά προσπαθώ να κάνω την διαφορά».

Τα ποσοστά του ήταν άσχημα, σούταρε άσχημα και χωρίς εκείνον οι Κλίπερς δεν μπορούσαν να πάρουν νίκη. Ο Τζορτζ τόνισε ότι η «φούσκα» τον έριξε ψυχολογικά, δεν αντέδρασε σωστά και έψαχνε να βρει τον καλό του εαυτό. Η σεζόν τελείωσε άδοξα για την ομάδα του Λος Άντζελες, η αποτυχία ήταν προφανείς και οι ευθύνες μοιράστηκαν στους δύο σταρ και τον προπονητή τους, Ντοκ Ρίβερς.

Ο προπονητής έφυγε, ο Λου ήρθε και τα πράγματα παρέμειναν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Ο Σακίλ Ο'Νίλ μίλησε για την επόμενη μέρα στην ομάδα του LA και τόνισε πως θα πρέπει να ξεφορτωθούν τον Τζορτζ.

«Οι Κλίπερς πρέπει να ξεφορτωθούν κάποιον. Πρέπει να δώσουν τον Τζορτζ για να πάρουν 2 σταθερούς παίκτες επειδή χρειάζεται να είναι ο ηγέτης ο Λέοναρντ. Όταν ο Καουάι ήταν στο Τορόντο ήταν πάνω από όλους, όλοι το ήξεραν. Τώρα έχεις και τους 2 που νομίζουν πως είναι η πρώτη επιλογή», ανέφερε.

Το κλίμα δεν ήταν καλό γι' αυτόν ούτε μέσα στην ίδια του την ομάδα, αφού με τον αποκλεισμό πέρυσι, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα συσπείρωσης, να δώσει τον τόνο για το πρωτάθλημα της νέας σεζόν, αλλά οι συμπαίκτες του τον αποδοκίμασαν ή γέλασαν. Φαίνεται, ότι εκείνος σηκώνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε σχέση με τον Λέοναρντ και μάλλον αυτό σχετίζεται, με την κακή προσωπική του σεζόν. Άνθρωποι του μπάσκετ, αλλά και στο διαδίκτυο το τρόλινγκ δεν σταματά και ο Τζορτζ είναι πρωταγωνιστής.

Ο Τζορτζ ότι και να πει πλέον χλευάζεται. Έχει χάσει την δυναμική του εντός και εκτός παρκέ και αυτό είναι πρόβλημα. Ο άσος των Κλίπερς έκανε μια δήλωση, ότι θέλει να αποσυρθεί όντας παίκτης της ομάδας του, εννοώντας ότι θέλει να δεσμευτεί.

Το ίντερνετ όμως είναι σκληρό και φαίνεται ο PG έχει κάνει ξανά παρόμοιες δηλώσεις και στις προηγούμενες ομάδες του, οι οποίες όμως δεν κράτησαν. Και στους Πέισερς και στους Θάντερ είχε πει πως θέλει να μείνει εκεί και να πάρει ένα τρόπαιο, αλλά τίποτα από τα δύο δεν έγινε...

Paul George has been lying for years pic.twitter.com/QTtH6Nw2K8

Πριν από μερικές ημέρες, ο Πολ Τζορτζ συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου του για 4 χρόνια και 190 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κλίπερς αποφάσισαν να πάνε σε αυτή την κίνηση, την οποία έκριναν πιο συμφέρουσα. Σύμφωνα, πάντως, με το The Ringer, πριν από αυτή την συμφωνία, οι Κλίπερς ψάχτηκαν για να δώσουν τον παίκτη.

«Σύμφωνα με ένα front office, υπήρχαν συζητήσεις στην λίγκα ότι οι Κλίπερς ψάχτηκαν για το τι θα μπορούσαν να βρουν στην αγορά ως αντάλλαγμα για τον Τζορτζ, πριν υπογράψουν. Παρά τους άσχημους αριθμούς του, η αγορά θα έδινε αυτό το συμβόλαιο στον Τζορτζ. Ο Τζορτζ είναι ένας παίκτης Νο.2 που πρέπει να τον πληρώσεις ως νούμερο 1».

Η κίνηση της υπογραφής του νέου συμβολαίου του Τζορτζ δεν έχει κριθεί θετικά από την αγορά, αφού υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα αξίζει 40 εκατομμύρια δολάρια στα 35 του.

Οι αμφιβολίες είναι πάρα πολλές για τον Πολ Τζορτζ. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει δέχεται χλευασμό, ενώ μέσα στο παρκέ δυσκολεύεται να κλείσει στόματα. Αυτή η σεζόν όμως δεν είναι σαν την περσινή. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η ανάγκη να είναι καλή για τον PG13 είναι επιτακτική.

Χρειάζεται μια καλή σεζόν, για να διώξει τις σκιές από πάνω του. Αν μείνει στα ίδια το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Είναι στο χέρι του να τα αλλάξει όλα, αρκεί να βρει τον καλό του εαυτό.

Paul George has a message for his haters;

"I'm back with my trainer that I had my MVP season...I'm locked in. As locked in as you can be...I'm on motherf**ker's asses."

(h/t @Farbod_E, via “All The Smoke) pic.twitter.com/9sByzE5wt9

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 10, 2020