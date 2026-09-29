Ο Μπράντον Ίνγκραμ θα αναγκαστεί να χάσει το ξεκίνημα της σεζόν με τους Κλίπερς.

Δυσάρεστα τα νέα για την ομάδα του Λος Άντζελες. Ο Μπράντον Ίνγκραμ θα χάσει την έναρξη της σεζόν στους Κλίπερς. Μετά από μια επέμβαση ρουτίνας στη φτέρνα του αυτό το καλοκαίρι που οδήγησε ανακαλύφθηκε πως έχει υποστεί μερική ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί στην έναρξη της κανονικής περιόδου χωρίς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του σε αυτό το στάδιο. Θα αποτελέσει έναν εκ των πυλώνων της ομάδας για τη σεζόν που έρχεται.

Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, είχε 21. 5 πόντους κατά μέσο όρο, 5.6 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά παιχνίδι.