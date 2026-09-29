Κλίπερς: Χάνει το ξεκίνημα της σεζόν ο Ίνγκραμ, μερική ρήξη αχιλλείου
Δυσάρεστα τα νέα για την ομάδα του Λος Άντζελες. Ο Μπράντον Ίνγκραμ θα χάσει την έναρξη της σεζόν στους Κλίπερς. Μετά από μια επέμβαση ρουτίνας στη φτέρνα του αυτό το καλοκαίρι που οδήγησε ανακαλύφθηκε πως έχει υποστεί μερική ρήξη αχίλλειου τένοντα.
Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί στην έναρξη της κανονικής περιόδου χωρίς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του σε αυτό το στάδιο. Θα αποτελέσει έναν εκ των πυλώνων της ομάδας για τη σεζόν που έρχεται.
Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, είχε 21. 5 πόντους κατά μέσο όρο, 5.6 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά παιχνίδι.
BREAKING: New Clippers star Brandon Ingram is going to miss the start of the season after a routine surgery on his heel this off-season led to the discovery of a partially torn Achilles that he suffered whilst playing for the Raptors 😬— Basketball Forever (@bballforever_) September 28, 2026
He will be re-evaluated at the start of… pic.twitter.com/Lyv7nTKM4S
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