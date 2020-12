NBA: Τrade deadline στις 25 Μάρτη! (pic)

Ο κορονοϊός άλλαξε και την ημερομηνία της trade deadline όπως αναμενόταν.

Πλέον οι ομάδες του ΝΒΑ θα μπορούν να κάνουν ανταλλαγές μέχρι τις 25 Μάρτη.

Το Συμβούλιο των ιδιοκτητών της λίγκας έδωσε έγκριση στο συγκεκριμένο σχέδιο και πλέον οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις κινήσεις τους για ανταλλαγή, λίγο πριν φύγει ο Μάρτιος.

Eπιπλέον το challenge των προπονητών συνεχίζεται σε μόνιμη βάση από εδώ και πέρα.

NBA Board of Governors are approving a March 25 trade deadline, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2020