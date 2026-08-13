Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έβαλε τέλος σε μια μεγαλειώδη καριέρα στον «μαγικό κόσμο του NBA» και πλέον είναι υποψήφιος για το Hall of Fame του 2029.

Υποψήφιος για το «πάνθεον» της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης ο Ράσελ Γουέστμπρουκ! Ο Mr. Triple-Double μετά από 18 σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις οποίες προσέφερε αξέχαστες στιγμές στους θιασώτες της... σπυριάρας, θα έχει την ευκαιρία να βλέπει το όνομα του ανάμεσα σε θρύλους του αθλήματος, αφού είναι υποψήφιος για το Hall of Fame του 2029.

Εννέα φορές All-Star, πρώτος σε Triple-Double με 209 συνολικά εκ των οποίων τα 11 συνεχόμενα και πολλές μαγικές στιγμές με τις ομάδες που αγωνίστηκε, ο Γουέστμπρουκ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του αγωνίστηκε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους έφτασε στους τελικούς του NBA, τη σεζόν 2011-2012, όπου ηττήθηκε από τους Μαϊάμι Χιτ του Big-3.

Φόρεσε επίσης τη φανέλα των Ρόκετς, Κινγκς, Λέικερς, Κλίπερς, Ουίζαρντς και Νάγκετς και τώρα είναι υποψήφιος για να ενταχθεί στο περιβόητο Hall of Fame, στην τάξη του 2029.