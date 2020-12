Οι μεγάλες ανταλλαγές στο NBA δεν λένε να σταματήσουν. Τελευταία και επίσης δυνατή είναι σύμφωνα με τον Άντριαν Βονιαρόφσκι ανάμεσα στους Ουίζαρντς και τους Ρόκετς. Συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, ενώ στο Χιούστον θα βρεθεί ο Τζον Ουόλ.

Houston has agreed to trade Russell Westbrook to Washington for John Wall and a first-round pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020