Ο Τζόρνταν τηλεφώνησε στον Χέιγουορντ και τον... έψησε για Χόρνετς! (pic)

Στους Χόρνετς θα παίζει τη νέα σεζόν ο Γκόρντον Χέιγουορντ, ο οποίος θα πάρει 120 εκατ. δολάρια για 4 χρόνια.

Σύμφωνα με το ΕSPN, πριν τη συμφωνία, ο θρύλος των Μπουλς και φυσικά ιδιοκτήτης των Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν τηλεφώνησε στον πρώην παίκτη των Σέλτικς, προσπαθώντας να κλείσει το θέμα.

Προφανώς δεν δυσκολεύτηκε πολύ να τον... ψήσει και έτσι οι 2 πλευρές κατέληξαν σε... γάμο.

Michael Jordan called Gordon Hayward late last night in an effort to close the deal for Charlotte, Hayward tells ESPN today. Hayward obviously remembers how MJ and Hornets signed him to an offer sheet in restricted free agency in 2014.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) November 21, 2020