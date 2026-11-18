Λέικερς - Χόρνετς 118-114 (παρ.): Ένατη σερί νίκη για την παρέα του Ντόντσιτς
Μπασκετική... παράσταση ανάμεσα σε Λος Άντζελες Λέικερς (13-2) και Σάρλοτ Χόρνετς (4-10)! Οι «Λιμνάνθρωποι» λύγισαν τους φιλοξενούμενους με 118-114 στην παράταση και διεύρυναν το σερί τους στις εννέα νίκες. Κορυφαίοι για το LA οι Γκράιμς και Ντόντσιτς.
Ο πρώτος, που οδήγησε και το ματς στην παράταση (111-111) έκανε παιχνίδι καριέρας καταγράφοντας 47 πόντους (16/24 σουτ, 10/14 τρίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Σλοβένος σταρ μέτρησε 36 πόντους (13/34 σουτ, 5/16 τρίποντα, 5/7 βολές), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 42:20, ενώ καταλυτικός ήταν και ο Ματίς Τάιμπουλ με 7 πόντους (2/6 σουτ, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 31:12.
Για τους ηττημένους, που έφτασαν τη διαφορά έως και τους 18 πόντους σε κάποιο σημείο του αγώνα, ξεχώρισε ο Μπράντον Μίλερ, που ολοκλήρωσε το ματς με 28 πόντους (10/19 σουτ, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 32:23. Ο Ναζ Ριντ ακολούθησε με 23 πόντους (8/18 σουτ, 4/10 τρίποντα, 3/4 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 41:30.
Fought back. Got the W. https://t.co/17Pktr0vuD— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 18, 2026
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