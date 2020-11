ΝΒΑ: Στη Σάρλοτ για 4 χρόνια και $120 εκατομμύρια ο Χέιγουορντ! (pic & vid)

Η περίπτωση του 30χρονου φόργουορντ ήλθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για την Ιντιάνα και τη Νέα Υόρκη ωστόσο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χόρνετς του Μάικλ Τζόρνταν!

Ο Χέιγουορντ μετράει 15.3 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 641 αγώνες στη regular season με τους Τζαζ (2010-17) και τους Σέλτικς (2017-20).

Παρεμπιπτόντως, η Γιούτα είχε ματσάρει την παλαιότερη προσφορά της Σάρλοτ για τον Χέιγουορντ το 2014, όταν ήταν restricted free agent, φέτος όμως τον απέκτησε πλαισιώνοντας τον ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος έγινε draft pick στο νούμερο 3.

Agent Mark Bartelstein of @PrioritySports confirms deal now to ESPN -- Hayward leaving the Celtics for the Hornets on a $120M free agent deal. https://t.co/OYnMbp53Xj

Hayward signed an offer sheet with Charlotte in 2014 as a restricted free agent. Utah matched and kept him. This time, Charlotte gets Hayward.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020