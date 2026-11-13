NBA: Έτζκομπ και Γιανγκ δεσπόζουν στο Top 10 της βραδιάς (vid)
Η βραδιά στον «μαγικό κόσμο του NBA» ολοκληρώθηκε και επεφύλασσε γι' ακόμη μια φορά τρομερό θέαμα και συγκινήσεις στους φίλους της... σπυριάρας. Στο Top 10, θα δει κανείς τάπες, θεαματικά καρφώματα, «buzzer beater» και ασύλληπτες ομαδικές ενέργειες. Οι φάσεις που κλέβουν την παράσταση... λίγο παραπάνω είναι το επιβλητικό κάρφωμα του Κούπερ Φλαγκ των Μάβερικς, ο «clutch» Τρέι Γιανγκ στο «ψυχόδραμα» των Ουίζαρντς με τους Πίστονς και η... πτήση του Έτζκομπ των Σίξερς στο καλάθι των Ράπτορς.
Δείτε το Top 10:
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