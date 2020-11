Χόρνετς: Διώχνουν Μπατούμ για να πάρουν τον Χέιγουορντ

Τα χρήματα δεν έβγαιναν. Το κενό που έχουν οι Χόρνετς δεν είναι ικανό για να τους επιτρέψει να καλωσορίσουν τον Γκόρντον Χέιγουορντ. Οι λύσεις ήταν δύο: είτε θα έπρεπε να προχωρήσουν σε ανταλλαγή με τους Σέλτικς, είτε θα πρέπει να ξεφορτωθούν ένα «βαρύ» συμβόλαιο.

Προτίμησαν το δεύτερο, με τον Νικολά Μπατούμ να μένει ελεύθερος, αλλά να εισπράττει το απίθανο ποσό των 27.130.424 δολαρίων!

Κάπως έτσι, οι Χόρνετς θα κάνουν χώρο για τον Γκόρντον Χέιγουορντ ( 30.000.000 τον χρόνο για τέσσερα χρόνια σε κλειστό συμβόλαιο ) και θα διατηρήσουν τους παίκτες τους. Αν προχωρούσαν σε ανταλλαγή, ο πιθανότερος για να αποχωρήσει θα ήταν ο Τέρι Ροζίερ.

