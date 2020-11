Ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ άφησε το Μαϊάμι για το Πόρτλαντ!

Για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ θα φοράει τη φανέλα του Πόρτλαντ. Έμεινε ελεύθερος απ' τους Μαϊάμι Χιτ και η πρόταση των 18.000.000 δολαρίων τον δελέασε. Τη σεζόν 2019-2020 μέτρησε 8.5 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 59 συμμετοχές με τους φιναλίστ των τελικών.

Νωρίτερα, οι Μπλέιζερς είχαν αποκτήσει, μέσω τριπλής ανταλλαγής, και τον Ενες Καντέρ.

