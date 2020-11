ΝΒΑ: Ο Καντέρ στους Μπλέιζερς, ο Χεζόνια στο Μέμφις! (pic)

Ο Καντέρ αγωνίστηκε στους Μπλέιζερς τη σεζόν 2018-19, μετρώντας 13.1 πόντους και 8.6 ριμπάουντ μ.ό. πριν μετακομίσει στη Βοστόνη για λογαριασμό των Σέλτικς. Πλέον ο Τούρκος σέντερ επιστρέφει στο Πόρτλαντ, σε ένα deal που περιλαμβάνει τρεις ομάδες.

Συγκεκριμένα, οι Μπλέιζερς αποκτούν τον Ενές Καντέρ, οι Γκρίζλις τον Μάριο Χεζόνια και το νούμερο 30 του φετινού NBA Draft, Ντέσμοντ Μπέιν ενώ οι Σέλτικς θα πάρουν ένα μελλοντικό draft pick του Μέμφις.

Ο Καντέρ μετράει 11.6 πόντους και 7.6 ριμπάουντ μ.ό. σε 641 αγώνες στη regular season με τους Τζαζ, Θάντερ, Νικς, Μπλέιζερς και Σέλτικς.

Kanter returns to the Blazers, where he had a terrific stretch after signing as a buyout free agent in 2019: 13 points, 8.6 rebounds in 23 games. https://t.co/2bK5jvWE3F

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020