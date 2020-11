Μπογκντάνοβιτς: Θέλει να βγει στην αγορά ως restricted free agent ο Σέρβος (pic)

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ήταν ο παίκτης που ήθελαν οι Μπακς προκειμένου να πλαισιώσει τον Αντετοκούνμπο και τον Μίντλετον στην προσπάθεια των «ελαφιών» να φτάσουν ως την κατάκτηση του τίτλου. Τις προηγούμενες ημέρες είχε γραφτεί πως υπήρξε συμφωνία για ανταλλαγή με το συγκεκριμένο trade να έστελνε στο Μιλγουόκι τον Σέρβο και στο Σακραμέντο και τους Κινγκς τους Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, τον Ντι Τζέι Γουίλσον και τον Ερσάν Ιλιασόβα.

Σήμερα ωστόσο βγήκε αρχικά η είδηση πως ο Μπογκντάνοβιτς δεν θέλει να είναι μέρος αυτής της ανταλλαγής με τα νέα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Σέρβος θέλει να βγει στην αγορά ως restricted free agent.

Σε απλά ελληνικά ο Μπογκντάνοβιτς θα προσπαθήσει να βρει ένα όσο γίνεται καλύτερο συμβόλαιο, το οποίο ωστόσο οι Κινγκς θα μπορούν να ματσάρουν μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Αν γίνει αυτό, τότε θα μπορούν και χωρίς κανένα θέμα να τον δώσουν στους Μπακς στο πλαίσιο της ανταλλαγής που είχε συμφωνηθεί.

Sacramento Kings forward Bogdan Bogdanovic plans to enter restricted free agency on Friday at 6 PM ET, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020