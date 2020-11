Μπακς: Στον... αέρα η ανταλλαγή Μπογκντάνοβιτς, δεν συμφώνησε να πάει Μιλγουόκι!

Η μετακίνηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Μιλγουόκι Μπακς μπορεί τελικά να μη γίνει! Σύμφωνα με το Athletic, ο Σέρβος, ο οποίος ανανέωσε με τους Κινγκς μόνο και μόνο για να παραχωρηθεί, δεν έχει συμφωνήσει να πάει στο Μιλγουόκι. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία να ακυρωθεί το deal.

Θυμίζουμε ότι για να συμφωνήσουν οι Κινγκς για την παραχώρηση του Σέρβου, χρειάστηκε να γίνουν κάτοικοι Σακραμέντο οι Ερσάν Ιλιασόβα, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο και Ντι Τζέι Ουίλσον.

Πλέον, η ανταλλαγή είναι στον... αέρα, δίχως αυτό να σημαίνει πως δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

More to come at @TheAthleticNBA, but an update here on the Bucks-Kings Bogdan Bogdanovic situation. pic.twitter.com/mN2GOaLoKJ

— Sam Amick (@sam_amick) November 18, 2020