Στους Μπακς και ο Μπογκντάνοβιτς! (pic)

Οι Μπακς μπήκαν αποφασισμένοι για αλλαγές σε αυτή την περίοδο και φαίνεται ότι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά. Μετά την απόκτηση του Τζρου Χόλιντεϊ, η οποία έχει κάνει αίσθηση, τα «Ελάφια» έκαναν δικό τους και τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, μέσω sign-and-trade.

Οι Κινγκς πήραν ως ανταλλάγματα τους Ντόντε Ντιβιτσέντζο, Ερσάν Ιλιασόβα και Ντι Τζέι Ουίλσον, με την νέα πεντάδα των Μπακς να φαίνεται πλέον πολύ διαφορετική. Το Μιλγουόκι έκανε ήδη δύο κινήσεις, που τους αλλάζουν τα δεδομένα και οι δύο παίκτες που πήραν δείχνουν να ταιριάζουν τέλεια στο πλευρό του αστεριού τους.

Bucks have aquired Bogdan Bogdanovic through a sign-and-trade, per @wojespn pic.twitter.com/LC7C05BMvX

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2020