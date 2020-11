Ο Ρόντο απελευθερώθηκε από τους Λέικερς και τον θέλουν Κλίπερς και Χοκς! (pic)

Ακουγόταν, αλλά έγινε και πράξη, αφού ο Ρόντο αποφάσισε να απορρίψει το συμβόλαιο του με τους Λέικερς, να μείνει ελεύθερος και να κοιτάξει τις επιλογές που έχει στην λίγκα, μετά από μία ομολογουμένως εξαιρετική σεζόν, στην οποία στέφθηκε και πρωταθλητής.

Αρκετές ομάδες θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι μαζί του και δύο από εκείνες που ξεχωρίζουν είναι οι Κλίπερς και οι Χοκς. Η δεύτερη ομάδα του Λος Άντζελες έχει μπει θερμά στο... κυνήγι του και φαίνεται ότι θα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον οι συζητήσεις από εδώ και πέρα.

Sources: Rajon Rondo is expected to decline his player option for $2.6 million with the Lakers to become a free agent. Rondo will have teams after him, including the Clippers and Atlanta Hawks.

