Ο Λου Ντορτ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ατλάντα Χοκς ύστερα από trade μεταξύ τριών ομάδων. Ρισασέ στους Μάβερικς.

Ένα μεγάλο trade μεταξύ τριών ομάδων έλαβε χώρα την Κυριακή (19/07) στο NBA μεταξύ των Θάντερ, των Χοκς και των Μάβερικς!

Συγκεκριμένα, ο Λου Ντορτ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ατλάντα Χοκς, ενώ την ίδια ώρα το εν λόγω trade στέλνει τρεις επιλογές δεύτερου γύρου στην Οκλαχόμα, τον πρώην Νο. 1 του NBA Draft Ζακαρί Ρισασέ στους Ντάλας Μάβερικς και τον Ράιαν Νέμπχαρντ στην Ατλάντα.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN που έκανε γνωστή την είδηση η Οκλαχόμα έχει πλέον αποκτήσει επτά επιλογές δεύτερου γύρου σε ανταλλαγές κατά τη διάρκεια της φετινής offseason, ενώ παράλληλα έχει μειώσει τις συνολικές οικονομικές της υποχρεώσεις (μισθούς και φόρο πολυτελείας) κατά 224 εκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας τον εαυτό της με άνεση κάτω από το όριο του δεύτερου apron μέσω των ανταλλαγών των Λου Ντορτ, Αϊζάια Τζο και Άαρον Γουίγκινς.

Και εξηγεί: «Αντί να αρνηθούν απλώς το opt in του Ντορτ ύψους 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξοικονομήσουν χρήματα, οι Θάντερ την ενεργοποίησαν, απέκτησαν τρία μελλοντικά ανταλλάγματα, δημιούργησαν ένα trade exception ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων και έδωσαν στον βασικό συντελεστή της κατάκτησης του πρωταθλήματος του 2025 την ευκαιρία να υπογράψει ένα νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Ατλάντα, κάτι που δεν ήταν εφικτό στην Οκλαχόμα».

O Ντορτ είχε φέτος 8.3 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 34% στο τρίποντο, ο Ρισασέ από τη πλευρά του 9.6 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 37% στο τρίποντο, ενώ ο Ράιαν Νέμπχαρτ 6.6 πόντους, 5.3 ασίστ, 2.2 ριμπάουντ και 36% έξω από τα 7.25 μέτρα.