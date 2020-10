Κλίπερς: Θα... χτυπήσουν Ρόντο στη free agency (pic)

Ξεκίνησαν να καταστρώνουν το πλάνο τους ενόψει free agency οι Κλίπερς.

Σύμφωνα με το Marc Stein, η ομάδα του Λος Άντζελες ενδιαφέρεται για τον Ραζόν Ρόντο και αναμένεται να τον... χτυπήσει στην free agency.

Ο Ρόντο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα των Λέικερς, μετρώντας 8.9 πόντους, 6.6 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ, ενώ ήταν εντυπωσιακός στο Game 6 των τελικών που έκρινε το πρωτάθλημα.

Επίσης στην postseason σούταρε με 40% τρίποντα, ένα στοιχείο που δεν ήταν το δυνατό του κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Clippers have interest in signing Rondo and are expected to pursue him when free agency starts, per @TheSteinLine pic.twitter.com/qBanUbP8oq

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2020