Οι Λέικερς είχαν στο στόχαστρό τους τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, ωστόσο φαίνεται πως θα ψάξουν μία νέα επιλογή.

Οι Χοκς μέσω ένας trade, έδωσαν τον Ζακαρί Ρισασέ στους Μάβερικς και πήρανε τους Λου Ντορτ και Ράιαν Νέμπχαρντ. Αυτό το trade δυναμώνει την Ατλάντα και παράλληλα δεν αφήνει ικανοποιημένους τους Λέικερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας από τους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας του Λος Άντζελες, ήταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα. Ο Έβαν Σάιντερι, έγραψε πως πλέον, οι Χοκς δεν ενδιαφέρονται να δώσουν τον Κουμίνγκα, με αντάλλαγμα τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, μιας και είναι ικανοποιημένοι με το υπάρχον ρόστερ τους.

Ο Κουμίνγκα είχε πάρει μεταγραφή στους Χοκς κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, με τον ίδιο να έχει στη regular season μέσο όρο 12.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά 23.1 λεπτά συμμετοχής.