Σακίλ για κράξιμο σε Χάουαρντ: «Εγώ είμαι ο άρχοντας των ψηλών, εγώ κάνω κουμάντο!» (pic)

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ έβγαλε έναν συναισθηματικό λόγο στο Instagram Live κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των Λέικερς και ο Σακίλ Ο' Νιλ έσπευσε να το σχολιάσει.

«Ηρέμησε, δεν πέτυχες τίποτα. Σταμάτα το. Πας με τους νικητές», είπε ο Σακίλ και άκουσε κριτική γι' αυτό. Ούτε αυτή την άφησε αναπάντητη και σχολίασε ακόμα πιο καυστικά.

«Μπορείς να μισείς αν δεν έχεις πετύχει. Έχω βρεθεί εκεί, έχω κάνει αυτό που έκανε, είμαι ακόμα ο άρχοντας όλων των ψηλών. Είμαι ο τελευταίος ψηλός που κέρδισε το βραβείο MVP στην λίγκα, οπότε ακόμα εγώ κάνω κουμάντο».

Shaq says he isn’t apologizing to Dwight Howard

"You can only hate if you haven’t achieved. I’ve been there and done that, I’m still the Lord supreme of all big men. I’m the last big man to get an MVP in this league, so I’m still in charge."

(h/t @TalkBasket ) pic.twitter.com/wGrK4S14X5

