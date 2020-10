Σακίλ σε Χάουαρντ: «Ηρέμησε, δεν έκανες τίποτα»! (vid)

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ αποκτήθηκε από τους Λέικερς για να καλύψει το κενό του τραυματία ΝτεΜάρκους Κάζινς κι εν τέλει πανηγύρισε το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις.

Ο σέντερ των Καλιφορνέζων έβγαλε έναν συναισθηματικό λόγο στο Instagram Live κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των Λέικερς, πράγμα που δεν άφησε ασχολίαστο ο Σακίλ Ο' Νιλ!

«Ηρέμησε, δεν πέτυχες τίποτα. Σταμάτα το! Πας με τους νικητές» ήταν το σχόλιο του «Σακ» για τον Χάουαρντ, με τον οποίο ανέπτυξε κόντρα για το παρατσούκλι «Σούπερμαν».

Shaq snaps on Dwight Howard

Sit yo a down you didn’t do nothing. Stop it, front runner. Bandwagon jumper via @TheNBACentral pic.twitter.com/VJ0awXuZkF

— NBA Retweet (@RTNBA) October 23, 2020