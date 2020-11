Πέρκινς για Αντετοκούνμπο: «Αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα, να πάει Ουόριορς (pic)

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν σταματά να ακούγεται στο ρεπορτάζ των ομάδων, με τους Χιτ, τους Μάβερικς και τους Ουόριορς να τον θέλουν σαν... τρελοί.

Οι Μπακς θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν, ενώ ο ίδιος θα μπορεί να υπογράψει supermax συμβόλαιο 228-244 εκατ. δολαρίων το 2021.

Πάντως ο Κέντρικ Πέρκινς θεωρεί πως το Γκόλντεν Στέιτ είναι το κατάλληλο μέρος για τον Greek Freaκ, αν θέλει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα και όχι το Μαϊάμι ή το Τορόντο.

.@KendrickPerkins thinks Golden State is the best fit for Giannis if he wants to win now. pic.twitter.com/qHxzekqMyj

— theScore (@theScore) November 10, 2020