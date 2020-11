Αντετοκούνμπο: Μπορεί να υπογράψει supermax 228-244 εκατ. δολαρίων το 2021! (pic)

Το πιο... καυτό όνομα του ΝΒΑ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τον οποίο έχουν βάλει στο...μάτι οι Ουόριορς, οι Μάβερικς και οι Χιτ, ενώ Μπακς θέλουν να τον κρατήσουν με max συμβόλαιο.

Σύμφωνα με το salary cap του ΝΒΑ τη σεζόν 2021/22, το max συμβόλαιο που μπορεί να πάρει το 2021 ο Greek Freak, είναι από 228 μέχρι 244 εκατ. δολάρια!

Τα... ελάφια μπαίνουν σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους στην ιστορία τους, αφού δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν από το ρόστερ τους τον MVP του πρωταθλήματος για 2 σερί σεζόν και τον άνθρωπο που τους κάνει να ονειρεύονται πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.

Μένει να δούμε πως θα χειριστούν το θέμα, αφού πολλοί άνθρωποι της ομάδας θεωρούν πως θα ανανεώσει στο Μιλγουόκι.

BREAKING: Giannis can sign a $228-244M contract in 2021 with the new salary cap

Who will sign him? (@BobbyMarks42) pic.twitter.com/OrvlGygPuZ

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) November 10, 2020