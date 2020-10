Οι Χιτ δεν πρόκειται να δώσουν τον Χίροου παρά μόνο σε πακέτο για τον Αντετοκούνμπο (pic)

Miami Heat think Tyler Herro has “Devin Booker-like potential.” Agree or disagree? Lethal Shooter on training the Lakers and his thoughts on Herro/Duncan Robinson: https://youtu.be/Rf_9CBmLo24

Δημοσιεύτηκε από NBA Buzz στις Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020