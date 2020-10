Πέισερς: Ανακοίνωσαν head coach τον πρώην assistant του Νερς! (pic)

Ήταν γνωστό πως ο Νέιτ Μπιόργκρεν θα αποτελέσει τον νέο head coach των Πέισερς και πλέον είναι και επίσημο.

Η Ιντιάνα ανακοίνωσε πως ο πρώην assistant του Νικ Νερς στο Τορόντο, θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την ομάδα του Σαμπόνις, του Τέρνερ και του Ουόρεν στην επόμενη μέρα.

Ο 45χρονος ήταν στο coaching staff των Καναδών τα τελευταία δυο χρόνια και πανηγύρισε τον τίτλο του 2019.

Get ready! New head coach Nate Bjorkgren’s introductory press conference starts at 11 AM ET. You can watch it live in the Pacers App and on https://t.co/ETpri0sWm8. https://t.co/Wq2URSJXxg pic.twitter.com/fuve6zDwSq

Indiana Pacers (@Pacers) October 21, 2020