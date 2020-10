ΝΒΑ: Ο βοηθός του Νερς αναλαμβάνει τους Πέισερς!

Οι Πέισερς βρίσκονταν σε αναζήτηση προπονητή έπειτα από τον αποκλεισμό από τους Χιτ στα προημιτελικά της Ανατολής και την απόλυση του Νέιτ ΜακΜίλαν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν ήλθαν σε συμφωνία με τον Νέιτ Μπιόρκρεν, τον μέχρι πρότινος άμεσο συνεργάτη του Νικ Νερς στους Ράπτορς.

Ο 45χρονος Μπιόρκρεν εργάστηκε στο σταφ των Καναδών τα τελευταία δυο χρόνια και πλέον αναλαμβάνει το project της Ιντιάνα.

The Indiana Pacers are hiring Raptors assistant Nate Bjorkgren as their new head coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

