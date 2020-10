Ρόντο σαν το παλιό καλό κρασί: Σούταρε με 40% στα τρίποντα στα φετινά playoffs (pic)

Rajon Rondo shot 40% from three in the ENTIRE 2020 NBA playoffs; 2nd best percentage on the Lakers! Rondo’s aging like fine wine! Lethal Shooter on training Rondo: https://youtu.be/Rf_9CBmLo24

Δημοσιεύτηκε από NBA Buzz στις Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020