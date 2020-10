Ρόντο: Ο 2ος παίκτης που έχει πρωτάθλημα με Σέλτικς και Λέικερς (pic)

Συγκεκριμένα, έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει κατακτήσει τον τίτλο τόσο με τους Σέλτικς (2008) όσο και με τους Λέικερς (2020).

Ο πρώτος παίκτης που το είχε καταφέρει αυτό ήταν ο Κλάιντ Λόβλετ πριν από πάνω από 50 χρόνια, αφού είχε αναδειχθεί πρωταθλητής με τους Λέικερς το 1954 και μετά πήρε δύο τίτλους με τους Σέλτικς (1962 και 1964).

Θυμίζουμε ότι οι Λέικερς πλέον έχουν 17 τίτλους όσους κι οι Σέλτικς δηλαδή.

Rajon Rondo is the second player in NBA history to win a title with the Celtics and the Lakers, joining Clyde Lovellette. pic.twitter.com/5Pn8nKbOKO

— ESPN (@espn) October 12, 2020