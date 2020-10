ΝΒΑ: 172 αγώνες σε τρεις μήνες και κανένα κρούσμα κορονοϊού! (pic)

Οι Λέικερς επικράτησαν των Χιτ με 93-106 στο Game 6 των ΝΒΑ Finals ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς με τα 17 πρωταθλήματα.

Από την πλευρά του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί πλέον τον μοναδικό παίκτη στην ιστορία της λίγκας που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης με τρεις διαφορετικές ομάδες (Χιτ, Καβαλίερς, Λέικερς), υπενθυμίζοντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους οπαδούς των Καλιφορνέζων.

Ο «Βασιλιάς» τελείωσε το Game 6 με triple double, σημειώνοντας 28 πόντους, 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ και πλέον άπαντες στρέφονται στη σεζόν 2020-21. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους προηγούμενους τρεις μήνες πραγματοποιήθηκαν 172 αγώνες δίχως να εντοπιστεί κρούσμα κορονοϊού!

