ΛεΜπρον σε οπαδούς των Λέικερς: «Σας το είπα ότι δεν θα κρατούσε πολύ... » (vid)

Ο «Βασιλιάς» του Λος Άντζελες βρέθηκε την περσινή σεζόν στους Λέικερς και βίωσε μαζί με όλο τον Οργανισμό μια μεγάλη αποτυχία, μένοντας εκτός playoffs. Ο ΛεΜπρον υποσχέθηκε σε όλους ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ και πλέον η υπόσχεση του βγήκε αληθινή. Ο ηγέτης της ομάδας, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που βγήκε στους δρόμους του Λος Άντζελες για να πανηγυρίσει.

«Οπαδοί των Λέικερς σας το είπα πέρυσι, όταν δεν φτάσαμε στα playoffs, ότι δεν θα κρατήσει πολύ. Ανυπομονώ να επιστρέψω σε εσάς. Αυτό το ταξίδι εδώ μέσα στην φούσκα χωρίς δύναμη και πίστη δεν θα γινόταν. Από τον εαυτό μου, τον AD, την ομάδα, όλους μας λείψατε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στο Λος Άντζελες».

LeBron with a message to Laker Nation long after the confetti has settled

(via @Lakers)pic.twitter.com/4b5gqJNoy8

— ESPN (@espn) October 12, 2020