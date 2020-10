Οι Λέικερς ισοφάρισαν το ρεκόρ των Σέλτικς με 17 πρωταθλήματα! (vid)

Οι Λέικερς και το Λος Άντζελες πήγαν για ύπνο στον... 7ο ουρανό, αφού επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ και είναι οι νέοι πρωταθλητές. Αυτό συμβαίνει για 17η φορά στην ιστορία τους και με αυτό τον τρόπο «έπιασαν» τους Σέλτικς, που απολάμβαναν τόσα χρόνια την κορυφή και την πρώτη θέση σε κατακτήσεις.

Μετά το χθεσινό βράδυ στην κορυφή είναι δύο ομάδες, με τους φίλους της Βοστόνης σίγουρα να νιώθουν άβολα με αυτή την νέα εξέλιξη. Η «μάχη» στο μέλλον φαίνεται πως θα είναι... συγκλονιστική.

