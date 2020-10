Λέικερς: Ξέχασαν στο γήπεδο τον Κουκ και τους ειδοποίησε να γυρίσουν μέσω Instagram! (vid)

Οι Λέικερς πανηγύρισαν με τη ψυχή τους το πρωτάθλημα έπειτα από το 93-106 επί των Χιτ στο Game 6 ενώ οι οπαδοί τους βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ!

Το 17ο πρωτάθλημα είχε τη σφραγίδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με triple - double κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατακτά τον τίτλο του MVP με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Στο μεταξύ, οι Καλιφορνέζοι ξέχασαν στο γήπεδο τον Κουίν Κουκ! Ο Τζέι Αρ Σμιθ έκανε Instagram Live και ο συμπαίκτης του έγραψε: «τι στο καλό, πρέπει να επιστρέψω με τα πόδια στο ξενοδοχείο αφού κέρδισα το γαμ... το δακτυλίδι. Γυρίστε πίσω»!

The Lakers team bus forgot Quinn Cook at the arena so he went on JR's IG live and told them to come back

(via @TheRealJRSmith) pic.twitter.com/sthp7sjINB

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020