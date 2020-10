ΛεΜπρόν: Ο μόνος που αναδείχθηκε MVP τελικών με 3 διαφορετικές ομάδες (pic)

Ο ΛεΜπρόν κατέκτησε το βραβείο του MVP για τέταρτη φορά στην καριέρα του - όσα είναι δηλαδή και τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει.

Τι δεν έχει καταφέρει όμως κάποιος άλλος; Να πετύχει κάτι ανάλογο με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο «βασιλιάς» έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο με τους Χιτ (2012 και 2013), με τους Καβαλίερς (2016) και τώρα με τους Λέικερς.

ΛεΜπρόν είναι αυτός...

LeBron is the first player in NBA history to win a Finals MVP with three different franchises #NBAFinals pic.twitter.com/RV3fQBD7KM

— ESPN (@espn) October 12, 2020