Οι Λέικερς δέχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο με τον Όστιν Ριβς να προστίθεται στα προβλήματα τραυματισμού μετα τον Λούκα Ντόντσιτς.

Μετά τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αόριστο χρονικό διάστημα χάνοντας μεγάλο μέρος των play offs του NBA, οι Λέικερς είδαν κι άλλο ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας τους να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Ο λόγος για τον πολύ χρήσιμο Όστιν Ριβς που υπέστη τραυματισμό στον αριστερό λοξό μυ, διάγνωσης 2ου βαθμού, και θα χρειαστεί να απουσιάσει για 4 έως 6 εβδομάδες.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σλοβένος σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον λόγω θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της regular season, ενώ η επιστροφή του στα playoffs παραμένει αμφίβολη.