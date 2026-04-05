Λέικερς: Μετά τον Ντόντσιτς χάνουν και τον Ριβς!
Μετά τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αόριστο χρονικό διάστημα χάνοντας μεγάλο μέρος των play offs του NBA, οι Λέικερς είδαν κι άλλο ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας τους να αντιμετωπίζει πρόβλημα.
Ο λόγος για τον πολύ χρήσιμο Όστιν Ριβς που υπέστη τραυματισμό στον αριστερό λοξό μυ, διάγνωσης 2ου βαθμού, και θα χρειαστεί να απουσιάσει για 4 έως 6 εβδομάδες.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σλοβένος σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον λόγω θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της regular season, ενώ η επιστροφή του στα playoffs παραμένει αμφίβολη.
