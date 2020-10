Λέικερς: Το αδιαχώρητο στους δρόμους του Λος Άντζελες, φώναζαν «Κόμπι Κόμπι» (vids)

Μπορεί να πρόκειται για ημέρα γιορτής για τους Λέικερς, όμως όλοι δεν μπορούν να το γιορτάσουν όπως θα ήθελαν... Το κενό που άφησε ο άδικος χαμός του Κόμπι Μπράιαντ πριν μερικούς μήνες είναι τεράστιο και η γιορτή για την κατάκτηση του 17ου ΝΒΑ στην ιστορία της ομάδας δεν είναι όσο μεγάλοι θα ήθελαν όλοι.

Άπαντες βγήκαν στους δρόμους του Λος Αντζελες, δημιουργώντας μια χαοτική ατμόσφαιρα και αψηφώντας τους κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό.

Εικόνα πάνω από το Staples Center:

Sky5 was over the Staples Center as fans gathered to celebrate the Lakers’ first NBA championship in a decadehttps://t.co/YQOEyZToJk pic.twitter.com/BqBycZrihl

— KTLA (@KTLA) October 12, 2020