Ο Όστιν Ριβς υποβλήθηκε αρχικά σε λάθος μαγνητική τομογραφία, πριν διαπιστωθεί το πρόβλημά του.

Μετά το ασυνήθιστο περιστατικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που εξέτασε το λάθος πόδι του Κιλιάν Εμπαπέ, κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού στον Όστιν Ριβς.

Όπως έκανε γνωστό μέσω δηλώσεών του ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, η αρχική μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έγινε σε λάθος σημείο του σώματος, πριν διαπιστωθεί τελικά ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό λοξό μυ. Στη συνέχεια, αποκάλυψε, ότι χρειάστηκε να γίνει δεύτερη εξέταση, αφού η πρώτη, που πραγματοποιήθηκε στο Ντάλας, δεν επικεντρώθηκε στην περιοχή που είχε υποδειχθεί. Όπως τόνισε, από πλευράς Λέικερς είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες για το σημείο που έπρεπε να εξεταστεί, ωστόσο η απεικόνιση έγινε αλλού.

"The second [MRI] was today. Again, I don't know where the chain of command lies with Dallas imaging, but uh they scanned the wrong area. Not on our end. We made it explicit what was supposed to be scanned but they scanned the wrong area." JJ Redick on Austin Reaves' MRI https://t.co/JweK8oI1aZ pic.twitter.com/SPcM0hvb0v April 4, 2026

Ο Ριβς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, με τον Σαμς Σαράνια να αναφέρει πως ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται περίπου στις τέσσερις με έξι εβδομάδες, ενώ οι Λέικερς έχουν χάσει και τον Λούκα Ντόντσιτς με πρόβλημα τραυματισμού. Μέχρι στιγμής στη σεζόν, ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί σε 51 παιχνίδια, έχοντας ήδη χάσει σημαντικό διάστημα λόγω τραυματισμού στη γάμπα, και μετρά κατά μέσο όρο 23,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ.