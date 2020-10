ΛεΜπρον και AD είχαν συμμετοχή σε 87 από τους 108 πόντους των Λέικερς, αλλά δεν έχουν βοήθεια (pic)

Οι Λέικερς κρατούσαν τον τίτλο στα χέρια τους, αλλά οι Χιτ πάλεψαν και είναι ακόμα ζωντανοί. Το Game 5 ήταν θρίλερ και κρίθηκε στο τέλος με το άστοχο τρίποντο του Γκριν και την κακή πάσα του Μόρις. Οι ΛεΜπρον και Ντέιβς, για ακόμα μια φορά έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους, αλλά δεν ήταν αρκετό, αφού δεν βρίσκουν την βοήθεια που χρειάζονται.

Κόντρα στους Χιτ είχαν συμμετοχή σε 87 πόντους από τους 108 της ομάδας τους, με ποσοστό που έφτασε στο 81%. Οι δύο τους είχαν 24/36 σουτ, όταν όλοι οι υπόλοιποι είχαν 14/46, ποσοστό που δείχνει τι πρόβλημα υπάρχει στην ομάδα του Λος Άντζελες.

LeBron James and Anthony Davis accounted for 87 of the Lakers 108 points (81%) tonight.

James and Davis went 24-of-36 from the floor while the rest of the Lakers went 14-of-46 from the floor. pic.twitter.com/uB92w4saFA

