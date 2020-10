Ο ΛεΜπρον έβγαλε ολομόναχο τον Γκριν, αλλά στα κρίσιμα... λύγισε (pic & vid)

Οι Λέικερς είχαν την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι και το πρωτάθλημα μαζί, αλλά ο Ντάνι Γκριν ήταν μοιραίος για την ομάδα του. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πήρε την επίθεση, αλλά έπεσαν τρεις αμυντικοί πάνω του και έκανε την πιο σωστή επιλογή και πάσαρε στον Ντάνι Γκριν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να γίνει ο ήρωας του αγώνα.

Ήταν ολομόναχος στην κορυφή της ρακέτας και έχασε το σουτ, με το ίντερνετ να τον... περιποιείται κατάλληλα, ενώ και ο Μόρις συνέχισε με λάθος και η ομάδα τους έχασε την ευκαιρία.

Danny green and markieff Morris are literally the last people in the arena you would want touching the ball in this situation lmao pic.twitter.com/9saHG2kus8

