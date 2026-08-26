Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσίασαν με κάθε επισημότητα τον Κλέι Τόμπσον ο οποίος μίλησε φυσικά και για την συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ του NBA αποχώρησε από τους Ντάλας Μάβερικς και πλέον θα συνθέσει την «big three» στο Μαϊάμι, παρέα με τον Γιάννη και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Η ομάδα της Φλόριντα παρουσίασε και επίσημα τον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στον «Greek Freak» με τον οποίο θα είναι συμπαίκτης από εδώ και στο εξής.

«Ο Γιάννης έχει παρόμοια επίδραση στο παιχνίδι με τον Στεφ (σ.σ. Κάρι)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τόμπσον και συνέχισε: «Νομίζω ότι ο Γιάννης θα είναι ο τρίτος MVP με τον οποίο θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ ως συμπαίκτης, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο. Η ικανότητά του να σκοράρει μέσα στη ρακέτα είναι από τις κορυφαίες που έχουμε δει ποτέ, ενώ το σουτ του από μέση και μακρινή απόσταση έχει βελτιωθεί θεαματικά. Δεν μπορείς πλέον να του δώσεις χώρο στην άμυνα όπως έκανες παλαιότερα. Θα σε τιμωρήσει. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο με τεράστια θέληση για τη νίκη. Και μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι δίπλα σε αθλητές που τα δίνουν όλα στο παρκέ και νοιάζονται πραγματικά για την τέχνη τους».

Και συνέχισε λέγοντας: «Αυτό ήταν εξάλλου που με τράβηξε: η σκέψη "ουάου, έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ δίπλα σε έναν ακόμα παίκτη επιπέδου MVP", κι αυτό είναι σπάνιο. Δεν παίρνω ελαφρά τη καρδία τον ρόλο που έχω. Όποιος κι αν είναι αυτός, δεν είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν ξεκάθαρο ρόλο στην ομάδα για να βοηθήσω τα παιδιά με την εμπειρία μου και να καθοδηγήσω το σύνολο μέσα από τις διακυμάνσεις μιας μεγάλης σεζόν, διότι ποτέ δεν είναι εύκολο όταν κυνηγάς αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε».

Και στάθηκε στον λόγο που τον οδήγησε να υπογράψει στο Μαϊάμι: «Η ευκαιρία να αγωνιστώ σε υψηλό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η προοπτική μιας μακράς πορείας στα playoffs. Έχω γευτεί τη νίκη στο παρελθόν και δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με αυτήν».

Ενώ κατέληξε λέγοντας: «Είναι κάπως μια σεζόν εξιλέωσης για μένα, για να αποδείξω ότι μπορώ ακόμα να επηρεάσω θετικά το παιχνίδι και να οδηγώ την ομάδα στη νίκη με συνέπεια. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά. Είναι σχεδόν πρωτόγνωρο το να βρίσκομαι εδώ, αλλά αποτελεί σπουδαία τιμή».