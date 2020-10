ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της καριέρας μου»! (vid)

Οι Λέικερς επικράτησαν των Χιτ με σκορ 102-96, έκαναν το 3-1 στη σειρά με το Μαϊάμι και θέλουν άλλη μια νίκη για να προσθέσουν το 17ο λάβαρο πρωταθλήματος στην οροφή του Staples Center, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς.

Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μέτρησε 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, τονίζοντας: «Προσωπικά, νομίζω πως ήταν ένα από τα σημαντικά παιχνίδια της καριέρας μου.

Ήθελα εξ αρχής να περάσω το μήνυμα στους συμπαίκτες μου σε ό,τι αφορά την κρισιμότητα της κατάστασης».

“I felt like for me personally this was one of the biggest games of my career.”@KingJames on letting the Lakers know this was a must-win game. #NBAFinals pic.twitter.com/MyAIJycOib

— NBA TV (@NBATV) October 7, 2020