Πέρκινς: «Με όλο τον σεβασμό στον Ουέιντ, αλλά ο Ντέιβις συμπληρώνει καλύτερα τον ΛεΜπρόν» (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Ντουέιν Ουέιντ στους Χιτ και παρέα πήραν 2 πρωταθλήματα.

Ωστόσο ο Κέντρικ Πέρκινς θεωρεί πως ο Άντονι Ντέιβις ταιριάζει καλύτερα στον Βασιλιά.

«Με όλο τον σεβασμό στον σπουδαίο Ουέιντ, ο Ντέιβις συμπλήρώνει καλύτερα τον ΛεΜπρόν από οποιοδήποτε άλλον πάικτη», ανέφερε ο Πέρκινς.

With All due respect to the great @DwyaneWade I believe that Anthony Davis compliments Lebron better than any other player he’s ever played with. https://t.co/V8xPXyZS4I

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) October 3, 2020