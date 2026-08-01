Οι Μαϊάμι Χιτ φαίνεται πως θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον πολύπειρο Κλέι Τόμπσον.

Οι Μαϊάμι Χιτ βρήκανε στο πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον νέο σούπερ σταρ τους. Μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, δημιουργούν ένα εξαιρετικό δίδυμο, ωστόσο οι Χιτ, φαίνεται πως θέλουν να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντονι Τσιάνγκ του «Miami Herald», η ομάδα του Giannis θέλει να αποκτήσει τον Κλέι Τόμπσον ως ελεύθερο μετά από ενδεχόμενο buy out και όχι με κάποιο trade. Το να προχωρήσουν σε κάποια ανταλλαγή οι Χιτ θα ήταν δύσκολο, μιας και υπάρχουν λίγοι παίκτες διαθέσιμοι για μία τέτοια κίνηση.

Ένα πιθανό σενάριο προβλέπει ότι ο Τόμπσον θα αφήσει περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα που του οφείλονται, με το Μαϊάμι να χρησιμοποιεί το υπόλοιπο ποσό που διαθέτει από τη mid-level exception, επίσης περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να καλύψει τη διαφορά του συμβολαίου του παίκτη.

Ο 36χρονος πολύπειρος γκαρντ, έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Μάβερικς και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο11.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 21.7 λεπτά συμμετοχής.