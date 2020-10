O Ντέιβις έβαλε ακόμα μια 30άρα σε Τελικούς και «τρέλανε» την ιστορία! (pics)

Οι Λέικερς είναι αποφασισμένοι και οι Χιτ θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, αν θέλουν να αντιδράσουν και να γυρίσουν αυτό το 2-0. Ο Άντονι Ντέιβις στο δεύτερο παιχνίδι τελικών της καριέρας του είχε 32 πόντους και 14 ριμπάουντ και αυτή είναι η δεύτερη φορά που έχει πάνω από 30 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο έγινε μόλις ο 5ος παίκτης της ιστορίας που καταφέρνει κάτι τέτοιοι, με τους Ντουράντ (2012), Τζόρνταν (1991), Μπάρι (1967) και Γκριρ (1967) να το έχουν κάνει ξανά.

Παράλληλα, ο AD έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που το κατάφερε, ενώ είναι και ο πρώτος μετά τον Κέβιν Ντουράντ, που το έκανε το 2012, με την φανέλα των Θάντερ. Τα ρεκόρ του Ντέιβις δεν σταματούν εδώ, αφού είχε πάνω από 30 πόντους μόλις στα 3 πρώτα δωδεκάλεπτα και στο Game 1 και στο Game 2, με τον τελευταίο που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο να είναι ο Σακίλ Ο' Νιλ το 2002.

