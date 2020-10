ΛεΜπρον για την ήττα του 2011: «Αυτή η μαλα@@α με καίει ακόμα και σήμερα» (vids)

Οι Λέικερς έκαναν το 1-0 κόντρα στους Χιτ και έβαλαν το πρώτο... λιθαράκι για τον φετινό τίτλο. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς μίλησε για όσα έγιναν και όχι μόνο με πολλά πράγματα να βρίσκονται στο μυαλό του, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ένα από αυτά ήταν η ήττα το 2011 από τους Μάβερικς, η οποία τελικά του κόστισε και τον τίτλο.

«Είτε έχεις εμπειρία, είτε όχι, έχω δει στην καριέρα μου στιγμές που έχει το μομέντουμ, νιώθεις ότι έχεις το παιχνίδι υπό έλεγχο, μια στιγμή μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την σειρά, όλο το παιχνίδι. Ένα συγκεκριμένο που είναι πάντα στο μυαλό μου, είναι το Game 2 των Τελικών του 2011, Μαϊάμι κόντρα στο Ντάλας, ο Ουέιντ βάζει το τρίποντο, μας βάζει μπροστά.

Εκείνη την στιγμή το Ντάλας κάνει ένα τρομερό σερί και το τελειώνει με τον Νοβίτσκι να δίνει την νίκη. Αυτή η μαλα@@α με καίει ακόμα και σήμερα. Οπότε, πάντα λέω ότι το καλύτερο μάθημα στην ζωή είναι η εμπειρία, έχω πλέον μεγάλη και αυτά με έχουν φέρει εδώ που είμαι σήμερα. Να έχω εμπειρίες».

Οι Λέικερς στο τέλος του παιχνιδιού χαλάρωσαν και προφανώς αυτό ξύπνησε μνήμες στον «Βασιλιά», που σίγουρα δεν ήθελε να του ξυπνήσουν. Μάλιστα, μετά το τέλος, σχολίασε πως ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα του στο τέλος ήταν απαράδεκτος.

"That s--- burns me to this day."

LeBron recalls Game 2 of the 2011 Finals where the Heat blew a late lead to Dirk's Mavs. pic.twitter.com/FzYV1Y75pa

— SportsCenter (@SportsCenter) October 1, 2020