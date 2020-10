Λέικερς: ΛεΜπρόν-Ντέιβις όπως Κόμπι-Σακίλ (pic)

Οι Λέικερς ήταν η ομάδα που κατάφεραν να ξεκινήσουν με νίκη τους φετινούς τελικούς του NBΑ επικρατώντας με 116-98 των Χιτ. Μια νίκη που στο μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στους ασταμάτητους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις. Ο «Βασιλιάς» και ο «φρύδιας» ήταν εντυπωσιακοί θυμίζοντας Κόμπι Μπράιαντ και Σακίλ Ο'Νιλ. Για την ακρίβεια μετά τους συγκεκριμένους θρύλου που το είχαν πετύχει στον game 2 του 2004, έγιναν οι πρώτοι που πέτυχαν πάνω από 25 πόντους ο καθένας σε τελικό του NBA.

Για την ακρίβεια ο ΛεΜπρόν πέτυχε 25 και ο Ντέιβις 34, ενώ το 2004 ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ είχε πετύχει 33 και ο Σακίλ 29.

Anthony Davis and LeBron James are the first @Lakers duo to each record 25+ points in the same Finals game since Kobe Bryant (33 points) and Shaquille O'Neal (29 points) in Game 2 of the 2004 NBA Finals. @EliasSports pic.twitter.com/mLisFtTBsw

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 1, 2020