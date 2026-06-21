Δημοσιογράφος του ESPN έβαλε στην pole position τους Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ, είχε τονίσει πως οι Μπακς λειτουργούν σαν να περιμένουν να έχουν την 13η επιλογή στο draft, κάτι που βάζει στην... κουβέντα τους Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο ίδιος λίγες ώρες μετά ανέφερε πως η Μινεσότα έχει έρθει ξανά σε επαφή με το Μιλγουόκι για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τον Έντουαρντς.

Και οι φήμες για τον Έλληνα σταρ δεν σταμάτησαν, αφού σύμφωνα με τον insider της λίγκας, Mike Scotto, οι Κλίπερς ενδιαφέρονται για τον Greek Freak.

Τώρα έρχεται ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπόμπι Μαρκς να αναφέρει πως οι Χιτ έχουν το καλύτερο πακέτο ανταλλαγής για τον Γιάννη.

«Πιστεύω ακόμα ότι είναι το Μαϊάμι, γιατί όταν κοιτάς τον Γιάννη— είναι check list του σούπερ σταρ με 3 πράγματα που έχει εδώ το Μαϊάμι. Είναι ένας παίκτης win now όπως ο Xιρο. Μετά κοιτάς νεαρούς παίκτες όπως ο Γουέρ και ο Χάκιεζ. Το Μαϊάμι απέκτησε την 13η επιλογή στο draft — μπορούν να στείλουν δύο μελλοντικές επιλογές του 2030 και του 2032, έχουν δικαιώματα ανταλλαγής, οπότε νομίζω ότι το Μαϊάμι έχει το καλύτερο πακέτο αυτή τη στιγμή», ανέφερε.