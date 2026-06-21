Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ έχουν το καλύτερο πακέτο ανταλλαγής για τον Γιάννη
Ο δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ, είχε τονίσει πως οι Μπακς λειτουργούν σαν να περιμένουν να έχουν την 13η επιλογή στο draft, κάτι που βάζει στην... κουβέντα τους Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο ίδιος λίγες ώρες μετά ανέφερε πως η Μινεσότα έχει έρθει ξανά σε επαφή με το Μιλγουόκι για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τον Έντουαρντς.
Και οι φήμες για τον Έλληνα σταρ δεν σταμάτησαν, αφού σύμφωνα με τον insider της λίγκας, Mike Scotto, οι Κλίπερς ενδιαφέρονται για τον Greek Freak.
Τώρα έρχεται ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπόμπι Μαρκς να αναφέρει πως οι Χιτ έχουν το καλύτερο πακέτο ανταλλαγής για τον Γιάννη.
«Πιστεύω ακόμα ότι είναι το Μαϊάμι, γιατί όταν κοιτάς τον Γιάννη— είναι check list του σούπερ σταρ με 3 πράγματα που έχει εδώ το Μαϊάμι. Είναι ένας παίκτης win now όπως ο Xιρο. Μετά κοιτάς νεαρούς παίκτες όπως ο Γουέρ και ο Χάκιεζ. Το Μαϊάμι απέκτησε την 13η επιλογή στο draft — μπορούν να στείλουν δύο μελλοντικές επιλογές του 2030 και του 2032, έχουν δικαιώματα ανταλλαγής, οπότε νομίζω ότι το Μαϊάμι έχει το καλύτερο πακέτο αυτή τη στιγμή», ανέφερε.
ESPN’s Bobby Marks says Miami got the best package for Giannis Antetokounmpo:— The HEAT Realm (@WadexFlash) June 21, 2026
“I’m still in the belief it’s Miami because when you look at Giannis — it’s the superstar checklist of 3 things that Miami has here. It’s a win now player like Tyler Herro…then you look at young… pic.twitter.com/5pYJ0sY3iE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.