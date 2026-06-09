Ο Μπράιαν Γουίντχορστ τοποθετήθηκε σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως ο «Greek Freak» θέλει να πάει στο Μαϊάμι.

Μπορεί αυτή τη χρονική στιγμή στο NBA το ενδιαφέρον να είναι επικεντρωμένο στους τελικούς του κορυφαίου πρωταθλήματος ανάμεσα στους Σπερς και τους Νικς, ωστόσο το κύριο ζήτημα αναφορικά με τη νέα σεζόν είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ τοποθετήθηκε για το θέμα στο ESPN αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που θέλει περισσότερο ο «Greek Freak», αλλά και τον τρόπο που μπορεί να συμβεί κάθε ανταλλαγή θέτοντας στο επίκεντρο τους Μαϊάμι Χιτ.

Αναλυτικά

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Μαϊάμι είναι ένας πολύ ισχυρός υποψήφιος προορισμός για να αποκτήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ανταλλαγής. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπορούν ή θα μπορέσουν να καταθέσουν πολύ ελκυστικές προτάσεις μέχρι το Draft. Ωστόσο, το Μαϊάμι είναι ένα μέρος στο οποίο ο Γιάννης θέλει να αγωνιστεί.

Είναι επίσης ένας οργανισμός που θα ήθελε να τον εντάξει στο ρόστερ του. Οι Χιτ καλύπτουν και τα τρία βασικά κριτήρια: ο Γιάννης θα ήθελε να παίξει εκεί, η ομάδα θα ήθελε να τον αποκτήσει και υπάρχει η διάθεση να γίνει ανταλλαγή για χάρη του.

Δεν πιστεύω ότι το Μαϊάμι μπορεί να προσφέρει το καλύτερο πακέτο ανταλλαγής. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στον οργανισμό των Χιτ θεωρούν ότι μπορούν να καταθέσουν την καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι κάτι που σηκώνει αρκετή συζήτηση και αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας».