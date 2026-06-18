Οι Μπακς δείχνουν να περιμένουν το... Νο 13 του draft, κάτι που βάζει στην εξίσωση Γιάννη Αντετοκούνμπο και Χιτ.

Οι Σέλτικς φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Μπράιαν Γουίντχορστ να αποκαλύπτει ότι ο «Greek Freak» θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βοστώνη.

Πάντως δεν είναι οι μόνοι που θέλουν τον Greek Freak. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, οι Μπακς λειτουργούν σαν να περιμένουν να έχουν την 13η επιλογή στο draft, κάτι που βάζει στην... κουβέντα τους Χιτ. Το Μαϊάμι έχει αυτή τη στιγμή την 13η επιλογή.

«Πηγές της λίγκας λένε ότι το Μιλγουόκι συμπεριφέρεται πολύ τις τελευταίες μέρες σαν ομάδα που περιμένει να έχει την 13η επιλογή, καθώς και το Νο.10. Οι Μπακς, φυσικά, μπορούν να πάρουν την 13η επιλογή μόνο αν αποκτήσουν αυτή την επιλογή από το Μαϊάμι ως μέρος ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο», αναφέρει.

Σίγουρα ο Έλληνας σταρ είναι περιζήτητος και υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες που τον συνδέουν με τους Χιτ.