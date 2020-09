ΛεΜπρόν: Συγκλονίζει ο «Βασιλιάς» στο μήνυμά του για την Μπριάνα (pics)

Με το Λούισβιλ να καίγεται μετά την απόφαση του δικαστηρίου να αθωώσει τους τρεις αστυνομικούς που ήταν κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μπριάνα Τέιλορ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήρε θέση για την απόφαση αυτή.

Συγκεκριμένα ο... Βασιλιάς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter δεν μπορούσε να κρύψει την πικρία του αναφέροντας αρχικά: «Έχω χάσει τα λόγια μου σήμερα. Είμαι αποκαρδιωμένος, πληγωμένος, στεναχωρημένος. Θέλαμε δικαιοσύνη για την Μπριάνα, αλλά τελικά η δικαιοσύνη ήρθε για τους τοίχους των γειτόνων της και όχι για την όμορφη ζωή της. Με εξέπληξε η απόφαση. Σίγουρα όχι αλλά ακόμα είμαι πληγωμένος. Στέλνω την αγάπη μου στην μητέρα της Μπριάνα, την οικογένεια της και τους φίλους της. Συγνώμη, συγνώμη, συγνώμη».

Στην συνέχεια ο Τζέιμς στάθηκε στα όσα αντιμετωπίζουν οι μαύρες γυναίκες στις ΗΠΑ τονίζοντας: «Το άτομο που έχει τον λιγότερο σεβασμό στον πλανήτη είναι η μαύρη γυναίκα. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να το αλλάξω, όσο μπορώ. Αγάπη στις πριγκίπισσες σε όλη την χώρα».

I’ve been lost for words today! I’m devastated, hurt, sad, mad! We want Justice for Breonna yet justice was met for her neighbors apartment walls and not her beautiful life. Was I surprised at the verdict. Absolutely not but damnit I was & still am hurt and heavy hearted! I send

The most DISRESPECTED person on earth is THE BLACK WOMAN! I promise you I’ll do my best to change this as much as I can and even more!! LOVE to you QUEENS all over this country and beyond!

— LeBron James (@KingJames) September 24, 2020