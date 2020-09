ΗΠΑ: Χάος στο Λούισβιλ μετά την αθώωση των αστυνομικών για το θάνατο της Μπριάνα Τέιλορ (vids)

Η ένταση στις ΗΠΑ δεν έχει τέλος, με το Λούισβιλ του Κεντάκι είναι αυτή την στιγμή στο μάτι του κυκλώνα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αθώωση των τριών αστυνομικών που ήταν κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μπριάνα Τέιλορ. Με το που έγινε γνωστή η απόφαση χιλιάδες κόσμου βγήκε στους δρόμους με την αστυνομία να απαντά. Μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμα και για ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν αστυνομικό τραυματία.

WATCH: Gunfire erupts during protest in Louisville, Kentucky; 1 officer down, condition unknown pic.twitter.com/dj53AzpcQ7 — BNO News (@BNONews) September 24, 2020